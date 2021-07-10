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انفجار كبير شمال طهران دون وقوع إصابات

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انفجار كبير شمال طهران دون وقوع إصابات انفجار كبير شمال طهران دون وقوع إصابات

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أكدت السلطات الإيرانية، مساء الجمعة، سماع دوي انفجار كبير شمال العاصمة طهران.

وقال نائب حاكم طهران للشؤون العسكرية والأمنية، حميد رضا غودرزي، في تصريح صحفي، إن انفجارا وقع داخل حديقة ملت شمال طهران، مضيفا: «نحقق لمعرفة إن كان حادثا إرهابيا وتحديد أبعاد وأسباب الانفجار».

وذكر المتحدث باسم دائرة الإطفاء في المدينة، جلال ملكي، في تصريح صحفي: «تلقينا تقارير حول سماع دوي انفجار كبير في طهران وتم إرسال رجال إنقاذ وإطفاء إلى المكان».

بدوره، أفاد التلفزيون الإيراني بانفجار جسم مجهول داخل حديقة ملت من دون وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.

وانتشرت وحدات للشرطة مقابل حديقة ملت بعد التقارير عن سماع دوي الانفجار، وتقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في ذات المنطقة شمال العاصمة.

وذكرت وكالة «فارس» أن صوت انفجار دوى كذلك في مناطق غرب طهران.

المصرى اليوم

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