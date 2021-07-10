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الرجاء المعربي وشبيبة القبائل الجزائري مباشر في نهائي بطولة الكونفيدرالية

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الرجاء المعربي وشبيبة القبائل الجزائري مباشر في نهائي بطولة الكونفيدرالية الرجاء المعربي وشبيبة القبائل الجزائري مباشر في نهائي بطولة الكونفيدرالية

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يواجه الرجاء المغربي ضيفه شبيبة القبائل الجزائري، في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، اليوم السبت في بنين، عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة. ويبحث الفريق البيضاوي عن لقبه الثاني في نفس المسابقة، بعد أن فاز بالأول عام 2018 على حساب فيتا كلوب الكونجولي.

وخاض الرجاء أمس الجمعة آخر مران في كوتونو، ووضع الأسعد الشابي مدرب الفريق اللمسات الأخيرة على مجموعته. ويشكو ممثل الكرة المغربية غياب بعض اللاعبين، كمحسن متولي وسند الورفلي لأسباب انضباطية وفنية، وعبدالرحيم شاكير للإصابة.

وتعافى كل من عبد الاله الحافيظي وزكرياء الهبطي من الإصابة.

التشكيل المتوقع للرجاء:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: عبدالإله مدكور، أسامة سوكحان، إلياس الحداد، مروان هدهودي.

خط الوسط: عمر العرجون، محمد زريدة، عبدالإله الحافيظي أو زكرياء الوردي.

خط الهجوم: محمود بنحليب، بين مالانجو، سفيان

المصرى اليوم

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