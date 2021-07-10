صفقات الأهلي الجديدة 2021 الصيفية.. كريم فؤاد ينهى جلسة تصويره بقميص الأهلي .. صور

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انهى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أولى صفقات الفريق الأحمر 2021، بالتعاقد رسميا مع كريم فؤاد لاعب فريق النجوم المعار لصفوف فريق إنبي هذا الموسم.

وانتهى فؤاد من جلسه تصويره بقميص النادي الأهلي تميهدا للإعلان الرسمي المقرر إزاحه الستار عنه عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وكايز تشيفز المقرر إقامته السبت المقبل الموافق 17 يوليو 2021، على أرض ملعب ستاد محمد الخامس بالمغرب.

وعلمت المصري اليوم، أن كريم فؤاد رفض عرض نادي بيراميدز وتنازل عن ما يقرب 3 ملايين جنيه عن مستحقاته لدى فريق النجوم من أجل حلم الانضمام للمارد الأحمر وإرتداء قميص الأهلي. وانتشرت في الساعات الأخيرة العديد من الصور لنجم إنبي بمقيص الأهلي الغير رسمية.

كريم فؤاد بقميص الأهلي .. صورة غير رسمية