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الأهلي يعلن رسميا رحيل مدربه بأوامر محمود الخطيب ويبحث عن خليفته.. صور

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مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، كلف رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، بترشيح مدربين لاختيار أي منهم للفريق الأول لكرة السلة رجال لتولي المهمة في الموسم الجديد. جاء ذلك بعدما وجه مجلس الإدارة الشكر للمدرب البرتغالي ماريو بالما، عقب نهاية تعاقده مع النادي بنهاية الشهر الماضي.

وتولى بالما من قبل تدريب منتخبات تونس وأنجولا والأردن ووأندية الإفريقي التونسي وأول أغسطس الأنجولي وبنفيكا البرتغالي. وأجل مجلس الأهلي حسم مصير بالما أكثر من مرة بعد تشكيل الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي ليستقر في النهاية على عدم التجديد له.

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الأهلي يعلن رحيل مدربه في كرة السلة

المصرى اليوم

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