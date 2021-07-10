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ترحيب سعودي كبير بـسلطان عُمان ضيف الملك سلمان

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ترحيب سعودي كبير بـسلطان عُمان ضيف الملك سلمان ترحيب سعودي كبير بـسلطان عُمان ضيف الملك سلمان
الزيارة الأولى خارجيًّا التي يقوم بها بعد توليه الحكم

ترحيب سعودي كبير بـسلطان عُمان ضيف الملك سلمان

وجدت زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية ترحيبًا شعبيًّا كبيرًا؛ إذ شارك العديد من المغردين السعوديين في وسم "#سلطان_عمان _ضيف_الملك_ سلمان"؛ إذ إن هذه الزيارة هي الأولى خارجيًّا لسلطان عُمان الذي اختار أن تكون إلى السعودية.

فمن جانبه قال الكاتب حمد القاضي: ممتنون نحن السعوديين للسلطان هيثم سلطان عُمان لاختياره وطننا لأول زيارة خارجية يقوم بها بعد توليه الحكم. وهذه الزيارة ستوثق العلاقات أكثر، وستزيد مجالات التعاون على كل الأصعدة. فمرحبًا بالسلطان ضيفًا عزيزًا على قائدنا خادم الحرمين الملك سلمان.

وغرد ماشي العمري، رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالمخواة، قائلاً: الدار داركم، وبالقلب مقداركم، نقولها جميعًا لضيف خادم الحرمين الشريفين صاحب الجلالة السلطان ‫هيثم بن طارق. عُمان و‫السعودية علاقة أخوية تفوق كل العبارات. أدام الله على شعبَيْنا الخير والسلام.

وشارك في وسم "#سلطان_عمان _ضيف_الملك_ سلمان" الآلاف من المغردين من الشعب السعودي والشعب العماني.

وتأتي زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وهذه زيارة من شأنها تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين قيادتَي البلدَين الشقيقَين، وتوسيع آفاق التعاون بما يعود على الشعبَين بالخير والنماء.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سلطان عمان هيثم بن طارق السلطان هيثم بن طارق المملكة العربية السعودية عمان السعودية سلطنة عمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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