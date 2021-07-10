تكثيف الدورات التدريبية لطلاب جامعة قناة السويس خلال الإجازة الصيفية

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أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية رفع مهارات الطلاب وإعداد كوادر بشرية مدربة تواكب سوق العمل، وفى هذا الإطار- ينظم مركز تدريب وتنمية مهارات الطلاب بمركز تنمية الموارد البشرية مجموعة من الدورات التدريبية المتميزة للطلاب أون لاين عبر برنامج ميكروسوفت تيم.

تتناول الدورات التدريب على مهارات استخدام الحاسب الالى ICDL «الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب» ويعد هذا التدريب من البرامج التدريبية الهامة لرفع قدرات ومهارات الطلاب، لأنه المدخل الرئيسي للوصول إلى الاحتراف في جميع المجالات. يحتوي الكورس على ٧ مستويات:

Information Technology

Internet

Windows

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Power Point

Microsoft Access

البرنامج التدريبى المكثف خمسة أيام من الأحد للخميس بواقع 20 ساعة تدريبية، بالإضافة إلى دورات في مجال اللغة، الإنجليزية والفرنسية والإلمانية بواقع 30 ساعة تدريبية.

كما أكد الدكتور محمد عبدالجواد، أن الدورات متاحة لجميع الطلاب بجامعة القناة، واتاحة إقامة دورات متخصصة لكل كليات الجامعة، ويتم التنسيق والحجز من خلال مركز تنمية الموارد البشرية أمام المبنى الإدارى لكلية التربية بالجامعة.