تعليق ناري من خالد الغندور على تعاقد الأهلي مع أوجستي بوش

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علق الإعلامي خالد الغندور، على إقتراب الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، من تولي تدريب النادي الأهلي.

وكتب «الغندور»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس يوك»: «كلام كثير عن مدرب الزمالك في السلة اجوستي مضي للاهلي، وطبعا من حقه ومن حق الأهلي عشان ده احتراف».

وأضاف «بس لو حصل بجد بلاش شوية الحنية من بعض الإعلاميين عن مجلس الأهلي وعلاقته بالزمالك وكثر خيرهم خصوصا بعد رحيل المستشار مرتضي، ورفضهم التفاوض مع أي لاعب من الزمالك في أي لعبة مش كرة القدم فقط، والعلاقة الطيبة كما يقال مش عند الكرة بس الباسكيت والطائرة العلاقة مش قد كده عشان هو نفس المجلس ونفس العلاقة وصباح الفل».

كان أوجستي، أعلن في الساعات الماضية، عن رحيله من تدريب الزمالك، وعدم تجديد عقده مع النادي الأبيض، والذي انتهى بنهاية الموسم المنقضي.

وكان المدرب الإسباني، نجح في قيادة النادي الأبيض بتحقيق لقبي دوري السوبر وبطولة إفريقيا للأندية مع الزمالك.