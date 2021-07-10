131 ألف زائر في اليوم التاسع من افتتاح معرض الكتاب

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شهد اليوم التاسع من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 التي تقام تحت عنوان «في القراءة حياة» زيارة 131 ألف زائر مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية التي اقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وأعربت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، عن سعادتها البالغة بالإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته أروقة معرض الكتاب حيث اقترب عدد الزوار من المليون منذ افتتاحه، وأشارت إلى أن اليوم التاسع حقق أعلى معدلات للزيارة اليومية، وشهد حضور 131 ألف زائر، مما يعكس حالة من الوعى المجتمعى المتجسدة في الرغبة في المعرفة، كما اثنت على إقامة مجموعة من الحلقات النقاشية المصغرة للأطفال والنشء من رواد المعرض تبادلوا خلالها قراءة عدد من العناوين كدلالة رمزية تجسد اهمية القراءة والاطلاع.

من جانبه قال الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن الارتفاع الملحوظ في عدد الزوار جاء بعد تطبيق قرار زيادة السعة الاستيعابية إلى ٧٠% من الطاقة الفعلية للقاعات، وأشار إلى توقع ارتفاع مطرد خلال المدة المتبقية من أيام المعرض، حيث بلغ عدد رواد المعرض منذ افتتاحه نحو مليون و131 ألف زائر.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان «في القراءة حياة» وتقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية واجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التي يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح اسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنية بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا، إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D .