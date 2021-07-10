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الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا.. استمرار انخفاض الإصابات والوفيات

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الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا.. استمرار انخفاض الإصابات والوفيات الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا.. استمرار انخفاض الإصابات والوفيات

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 342 متعافيًا من من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 217324 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 282864 من ضمنهم 217324 حالة تم شفاؤها، و16368 حالة وفاة.

المصرى اليوم

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