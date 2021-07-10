محافظ أسوان يحيل المسؤولين عن تكرار كسر خط صرف محطة الكرور للنيابة العامة

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قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إحالة المسئولين في الهيئة القومية، وشركتى مياه الشرب والصرف الصحى، والمقاولون العرب للنيابة العامة، بسبب تكرار حدوث الكسورات في خط طرد صرف صحي الكرور الرئيسى، والذى كان آخرها الأسبوع الماضى 30 يونيو المنقضى بنفس الموقع على الرغم من التشديد على ضرورة التعامل بحرفية وجودة عالية في أعمال الإصلاح.

ولفت المحافظ إلى أن تكرار الكسورات المفاجئة تتسبب في إنقطاع مياه الشرب عن مناطق وأحياء عديدة واقعة على طريق السادات وبالتالي حدوث معاناة للمواطنين وخاصة في ظل عدم تدبير إحتياجاتهم من المياه.

وكشف محافظ أسوان بأنه سيتم إستعجال توفير الإعتمادات المالية اللازمة من وزارة الإسكان لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد خط الطرد بالكامل طبقاً للدراسة العلمية التي تم وضعها حيث يعتبر ذلك حل جذرى لإنهاء هذه المشكلة التي تؤرق أهالى المناطق المتضررة وفى مقدمتها منطقة الكرور، مناشداً المواطنين من أصحاب المنازل التي تقع في مسار الخط بضرورة التعاون مع الجهات المختصة لتحقيق الصالح العام وللإسراع في تنفيذ هذا المشروع الحيوى، ولاسيما أن المحافظة ستتكفل بتقديم كافة التعويضات وأوجه الدعم لأى أسرة تتضرر أثناء تنفيذ الأحلال والتجديد لخط الطرد.