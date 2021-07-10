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احذر في امتحانات الثانوية العامة 2021 ..عقوبة الغش في القانون الجديد تصل إلي الحبس

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احذر في امتحانات الثانوية العامة 2021 ..عقوبة الغش في القانون الجديد تصل إلي الحبس احذر في امتحانات الثانوية العامة 2021 ..عقوبة الغش في القانون الجديد تصل إلي الحبس

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تنطلق اليوم السبت امتحانات الثانوية العامة 2021، في الوقت الذي حذر فيه الدكتور طارق شوقي وزارة التربية والتعليم من محاولات الغش داخل اللجان أو تسريب الامتحان بأي وسيلة كانت، مؤكدا بان مجلس النواب أصدر قانون جديد لتغليظ عقوبة الغش في الثانوية العامة لتصل إلى الحبس والغرامة.

«المصري اليوم» تواصل تقديم خدمات للقراء وتنشر تفاصيل مواد القانون الجديد في اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة، للتصدي لكل محاولات الغش وتسريب الامتحان سواء داخل وخارج لجان امتحانات الثانوية.

1- يعاقب كل من طبع أو نشر أو روج في أي سيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها بهدف الغش والإخلال بالنظام العام للامتحانات بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات.

2- يعاقب أيضا كل من طبع أو نشر وساعد على الغش في الامتحان بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

3- يحرم الطالب من الأمتحان في حالة الغش أو شروع فيه أو قيامه بطبع أو نشر أسئلة أو أجوبة من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه أو الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في كل المواد.

4- يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف كل من حاز في لجان الامتحانات أثناء انعقاد الامتحان دون مقتض أيا من أجهزة المحمولة أو غيرها وأجهزة الاتصال السلكية أو اللاسلكية أيا كان نوعها بهدف الغش في الامتحان.

5- يتم إلغاء الامتحان ويصبح الطالب راسب في جميع المواد، حال القيام بأى عمل من شأنه الاخلال في نظام الامتحانات بالقول أو الفعل على أحد القائمين على اداء الامتحانات أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء انعقاد الامتحانات.

كما وضعت وزارة الداخلية خطة لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة في القاهرة والمحافظات تعتمد على الانتشار الأمنى المكثف في محيط كل اللجان التي تستقبل الطلاب بهدف توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، والتصدي إلى أي اعمال خارجة عن القانون.

المصرى اليوم

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