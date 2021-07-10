مفيد عاشور: الغرور آفة أي مبدع .. ودراستي للهندسة ساعدتني كثيرا

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قال الفنان مفيد عاشور، إن الغرور آفة أي مبدع وليس في مجال الفن فقط، ودائما ما يكون ممزوجا بعدم الوعي، مشيراً إلى أنه عمل مع نجوم كبار مثل محمود مرسي، وأحمد زكي، ومحمود عبدالعزيز، وكانوا في غاية التواضع والبساطة.

وأضاف عاشور، خلال لقائه في برنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية TEN، أنه لم يمثل بالشكل المطلوب، ولديه نهم في التمثيل، قائلا:«هستعين بمقولة مصطفى كامل وأغيرها لو لم أكن ممثلا لودت أن أكون ممثلا، ووالدي أصر على دخولي كلية الهندسة».

وأكمل مفيد عاشور، أن دراسته في كلية الهندسة نظمت حياته بشكل كبير، بالإضافة إلى دراسته لعلم النفس، مشيراً إلى أنه يحب التمثيل للغاية، ولذلك قرر التقدم للمعهد العالي للسينما بعد انتهاء دراسته في الهندسة.

«المساء مع قصواء»، برنامج أسبوعي يذاع يوم الجمعة، تُناقش من خلاله الإعلامية قصواء الخلالي أبرز القضايا الاجتماعية والثقافية والفنية، التي شهدتها الساحة المصرية، على مدار الأسبوع، ولمدة ساعتين من الساعة الـ9 وحتي الساعة الـ11 مساءً.