«زي النهارده» بشار الأسد رئيسا لسوريا 10 يوليو 2000

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كان بشار الأسد أول رئيس في المنطقة العربية ينتقل إليه الحكم بالوراثة، وهوعاشر رئيس لسوريا، وبشار بالأساس طبيب عيون وهو مولود في 11 سبتمبر 1965 بدمشق، وفيها أنهى تعليمه حتى الثانوية والتحق بكلية الطب فيها، وتخرج طبيباً في 1988 وعمل بعدها في مستشفى تشرين العسكرى، ثم سافر في 1992 إلى بريطانيا للتخصص في طب العيون، وعاد في 1994 ليتم انتخابه رئيساً لمجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية التي تقود النشاط المعلوماتى في سوريا، ثم انتسب إلى القوات المسلحة وتدرج في سلك الخدمات الطبية العسكرية حتى صار عقيدا في يناير 1999، وحين توفى والده الرئيس حافظ الأسد في 10 يونيو 2000 كان عمر بشار 34 سنة وعشرة أشهر ورُقِّى إلى «فريق» بعدما قام مجلس الشعب السورى بتعديل الدستور لخفض الحد الأدنى لعمر الرئيس من 40 عاماً إلى 34 عاماً لتمكينه كقيادى في حزب البعث العربى الاشتراكى من الترشح لمنصب الرئاسة فكان بذلك أول رئيس في العالم العربى يرث الحكم عن والده ،وكان قبل ذلك وفى27 يونيو 2000 قد انتخب أميناً قطرياً لـ(القطر السورى)، و«زي النهارده» في 10 يوليو 2000 انتخب رئيساً للجمهورية عبر ما وصف بأنه استفتاء شعبى واسع ومظاهرات مؤيدة ثم تمت إعادة انتخابه لولاية رئاسية أخرى لسبع سنوات،وكان بشار في 2000 قد تزوج من أسماء الأسد من عائلة الأخرس التي درست ونشأت في بريطانيا ورزق منها بأول أبنائه وسماه حافظ، تيمنا باسم والده، ثم رزق منها بزين وكريم وشهدت بداية عهده انفراجا في مجال الحريات، وسميت تلك الفترة ربيع دمشق، كما سُمح للمواطنين بفتح حسابات بالعملات الأجنبيةوتزامن هذاالانفتاح مع تحسن الوضع المعيشى للمواطن وواجهت سوريا ضغوطا خارجية بسبب دعمه المقاومة اللبنانية والفلسطينية ومواقف سوريا المعارضة لأمريكا وإسرائيل، وربطت سوريا ذلك بمحاولة إخضاع القرار السورى للإرادة الأمريكية وإرغامها على توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل، وتصفية المقاومة الفلسطينية بمافيها حماس والجهاد الإسلامى وغيرهما كما تم اتهام سوريا بتسهيل تسلل المسلحين العرب إلى العراق لقتال الجيش الأمريكى واتهمت سوريا بالتورط في اغتيال رفيق الحريرى بالرغم من كون رفيق الحريرى حليفا لدمشق وتأكيد ولده سعد لاحقا براءة سوريا من دم والده.