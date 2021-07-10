«زي النهارده» مقتل المجاهد الشيشاني شامل باساييف 10 يوليو 2006

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شامل سالمانوفيتش باساييف، هذا هو اسمه كاملا وهو مولود في السادس والعشرين من يناير 1965 في قرية فيدينو الشيشانية. وانتسب عام 1987 لمعهد الهندسة في موسكو، وعقب تخرجه التحق بالجيش السوفيتى السابق لأداء الخدمة العسكرية. وحين أعلنت الشيشان استقلالها في مطلع التسعينيات قام بتشكيل «وحدات المجاهدين الخاصة»، التي ناضلت ضد المنظمات الروسية السرية والجيش الروسى انضم شامل باساييف إلى الوحدة العسكرية التابعة لكونفيدرالية الشعوب القوقازية، وشارك في النضال ضد الوجود الروسى في إقليم كاراباخ. وفى 1992 صار قائدا للوحدات العسكرية التابعة للكونفيدرالية ودعم مع هذه الوحدات النضال الذي خاضته أبخازيا في العام نفسه من أجل استقلالها عن جورجيا، ولعب باساييف دورا كبيراً في هذا الاستقلال وفى ديسمبر 1994 أصبح باساييف قائدا لجبهة فيدينو عند دخول القوات الروسية إلى الشيشان. وقد خطط لعملية احتجاز الرهائن في مدينة «بودينوفسك» الروسية في يونيو 1995، وكانت عملية شهيرة استهدفت لفت أنظار العالم لما يحدث في الشيشان وفى أبريل 1996 انتخب شامل باساييف قائدا للقوات الشيشانية المسلحة وأدار الهجمة الكبيرة التي استهدفت القوات الروسية في العاصمة عند نهاية الحرب الروسية الشيشانية الأولى وأجبرت العملية موسكو على القبول بمطالب المقاتلين والانسحاب من الأراضى الشيشانية ثم استقال باساييف في ديسمبر 1996 من رئاسة القوات الشيشانية المسلحة للترشح لمنصب الرئاسة في الشيشان وحين أجريت الانتخابات في يناير 1997 فاز بنسبة 23.5% من أصوات الناخبين محتلا المرتبة الثانية إلى أن عينه الرئيس الشيشانى السابق أصلان مسخادوف رئيسا للوزراء في أبريل 1997، كما انتخب رئيسا لكونجرس الشعبين الشيشانى والداغستانى الذي تأسس في يونيو 1998 وبموجب قرار اتخذه الكونجرس في اجتماعه الثانى أصبح باساييف رئيس مجلس الشورى الإسلامى الذي تأسس في أغسطس 1999، وفى نفس «زي النهارده» في 10 يوليو 2006.