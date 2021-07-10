«زى النهارده» وفاة الفنان سامى العدل 10 يوليو 2015

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في قرية كفر عبدالمؤمن مركز دكرنس محافظة الدقهلية وفى الثاني من نوفمبر عام 1946 ولد الفنان سامى العدل وتخرج في المعهد العالى للفنون المسرحية وله العديد من الأعمال الهامة مثل الحرملك وأحاديث الصباح والمساء وأمريكا شيكا بيكا وإشارة مرور وحرب الفراولة ومحمود المصرى وسر علنى وهيستريا وريا وسكينة وهو ينتمى لعائلة فنية فأشقاؤه المنتجون محمد وجمال العدل والسيناريست مدحت العدل وهو صاحب شركة إنتاج مهمة بمصر وهى العدل جروب وقد بدأ سامى العدل مسيرته الفنية بفيلم «كلمة شرف» في 1972 مع الفنان فريد شوقى،ثم شارك بمجموعة من الأدوارالثانوية حتى قدم مسلسل «السمان والخريف» فكانت شهادة ميلاده الفنية الحقيقية ثم اقتحم مجال الإنتاج الفنى وأسس شركة «العدل جروب» وفى عام 1987 أنتج أول فيلم بعنوان «حقد امرأة» وتوالى إنتاجه لأعمال سينمائية ودرامية وقد شارك بالتمثيل في معظمها ومنها «حرب الفراولة» و«مجانينو» ولم يقتصر نشاطه الفنى على السينما فقط بل شارك في كثير من الأعمال الدرامية، ومنها «البركان» و«الحرملك» و«بلاغ للنائب العام» و«تاهت بعد العمر الطويل» و«حديث الصباح والمساء» و«محمود المصرى» و«لقاء على الهواء» و«قضية رأى عام»، وتوفى زى النهارده ١٠ يوليو ٢٠١٥ وقد عرف في الوسط الفنى باعتباره حمامة السلام وعقد لقاءات بين الفنانين كما كان مساندا للفنانين الشباب وداعما لهم مثل أحمد السقا وكريم عبدالعزيز ومحمد سعد. تزوج الفنان الراحل عده مرات، وكان آخرها من الكاتبة ماجدة نور الدين، ولديه ولدين أحمد يعمل بالإخراج وخالد.