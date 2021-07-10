«زى النهارده» وفاة الفنان العالمى عمر الشريف 10 يوليو 2015

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ترك الفنان العالمى عمر الشريف رصيدًا هائلًا من الأفلام المصرية والعالمية، وترشح لجائزة الأوسكار، ونال 3 جوائز جولدن جلوب، وجائزة سيزر، وهو مولود في 10 إبريل 1932 بالإسكندرية، واسمه الأصلى ميشيل شلهوب، وكان شغوفًا بالتمثيل الذي بدأه على مسرح فيكتوريا كوليدج التي كان يدرس بها، وكانت بدايته في السينما مع يوسف شاهين في فيلم «صراع في الوادى» أمام فاتن حمامة، وتصاعدت نجوميته ونشأت علاقة حب بينه وبين فاتن ليتزوجها في 1955 بعد اعتناقه الإسلام، ومثَّلا في عدد من الأفلام منها «أيامنا الحلوة وصراع في الميناء ولا أنام وسيدة القصر ونهر الحب» وانفصلا عام 1974، وبعد ذلك لم يتزوج، ثم التقى في أوائل الستينيات بالمخرج العالمى دافيد لين وقدمه بالعديد من الأفلام وبعد نجاحه في فيلمه الأول «لورنس العرب» استمر مع دافيد لين ولعب أدوارا عديدة بعدة أفلام منها «دكتور جيفاجو والرولز رويس الصفراء والثلج الأخضر»، كما شارك في فيلم «الوادى الأخير»، وفيلمى «بذورالتمر الهندى» ثم قل ظهوره واضطر لقبول أدوار مساعدة مثل دوره في»النمر الوردى يضرب مجددا«فى 1976 وأدى أدوارًا كوميدية منها دوره في»السر«وبعدها اكتفى بظهوره بالبرامج والمسلسلات والسهرات وكضيف شرف كما في»المحارب الثالث عشر«وكان أثناء غيابه عن مصر قد شارك في مسلسلات إذاعية مصرية منها «أنف وثلاث عيون والحب الضائع» ثم عاد لمصر وقدم للمرة الأولى في حياته مسلسلا تلفزيونيا هو «حنان وحنين» وشارك مع عادل إمام في فيلم «حسن ومرقص» كما شارك بفيلم «المسافر» مع الفنان خالد النبوى،أما آخر أعماله فهى»روك القصبة» و«الشيخ إبراهيم» و«زهور القرآن» و«إنى أتذكر» ومن أفلامه الأخرى «أرض السلام ولا أنام وغلطة حبيبى وإشاعة حب وفى بيتنا رجل والمماليك» وتوفى «زى النهارده» 10 يوليو 2015