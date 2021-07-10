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"هيئة رعاية الأشخاص" تدرس تخصيص يوم لتقديم خصومات خاصة لذوي الإعاقة

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"هيئة رعاية الأشخاص" تدرس تخصيص يوم لتقديم خصومات خاصة لذوي الإعاقة "هيئة رعاية الأشخاص" تدرس تخصيص يوم لتقديم خصومات خاصة لذوي الإعاقة
مقترح بأن يكون 31 يوليو من كل عام.. ودون فقدان التاجر رصيد تخفيضاته

اقترحت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تخصيص يوم من كل عام لتقديم خصومات وعروضات للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي التفاصيل، فقد تلقت غرفة الشرقية خطابًا من مجلس الغرف التجارية ، ينوه فيه بخطاب الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لوزارة التجارة، الذي يتضمن رغبتهم في تقديم الخصومات والتخفيضات والعروض للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف رفع مستوى الخدمات المقدَّمة لهذه الفئة.

وبحسب الخطاب، فقد طلبت الهيئة أن يتم تخصيص يوم سنوي لفئة ذوي الإعاقة، مع اقتراح بأن يكون بتاريخ 31 يوليو من كل عام دون فقدان التاجر رصيد التخفيضات السنوي.هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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