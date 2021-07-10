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لدعم " الخضراء".. "تعليم مكة" يطلق مسابقة "عناق الطبيعة والقلم"

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لدعم "السعودية الخضراء".. "تعليم مكة" يطلق مسابقة "عناق الطبيعة والقلم" لدعم " الخضراء".. "تعليم مكة" يطلق مسابقة "عناق الطبيعة والقلم"
تهدف إلى تعزيز مهارات الكتابة الإبداعية والتعبير الموجز لدى الطلاب

لدعم

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة النشاط الطلابي - المجال الثقافي تحت شعار نشاطي لصيف 1442هـ - 2021م فعاليات مسابقة عناق الطبيعة والقلم أحد مسارات برنامج بيئتنا الخضراء وذلك من خلال الإعلان عن المسابقة وعقد ورش تدريبية ولقاءات تربوية وإطلاق البطاقة التفاعلية الخاصة بالمسابقة بهدف توضيح آلية المسابقة وشروطها وضوابطها ومعايير تحكيم المشاركات المقدمة.

وتفصيلاً، تهدف المسابقة إلى تعزيز مهارات الكتابة الإبداعية والتعبير الموجز لدى الطلاب والطالبات، وزيادة الوعي بأهمية الزراعة والتوسع في الرقعة الخضراء دعماً لمبادرة سمو ولي العهد ( الخضراء) .تعليم مكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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