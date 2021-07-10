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تهدف إلى تعزيز مهارات الكتابة الإبداعية والتعبير الموجز لدى الطلاب

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة النشاط الطلابي - المجال الثقافي تحت شعار نشاطي لصيف 1442هـ - 2021م فعاليات مسابقة عناق الطبيعة والقلم أحد مسارات برنامج بيئتنا الخضراء وذلك من خلال الإعلان عن المسابقة وعقد ورش تدريبية ولقاءات تربوية وإطلاق البطاقة التفاعلية الخاصة بالمسابقة بهدف توضيح آلية المسابقة وشروطها وضوابطها ومعايير تحكيم المشاركات المقدمة.

وتفصيلاً، تهدف المسابقة إلى تعزيز مهارات الكتابة الإبداعية والتعبير الموجز لدى الطلاب والطالبات، وزيادة الوعي بأهمية الزراعة والتوسع في الرقعة الخضراء دعماً لمبادرة سمو ولي العهد ( السعودية الخضراء) .تعليم مكة