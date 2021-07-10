"الشويرخ": ضبط 20 مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج

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اتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة

صرَّح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج، العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط (20) مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج. وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.

وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة للالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبِّقون الأنظمة بحق كل مَن يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة وعرفات) دون تصريح حتى نهاية يوم الـ13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.