عينه على الممتاز .. «بروكسي» يبدأ الاستعداد للموسم الجديد

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يبدأ فريق الكرة الأول بنادى بروكسى ورك بالبحيرة، اليوم السبت استعداداته للموسم الجديد بالقسم الثالث لمجموعة الإسكندرية.

قال محمد السنوسى مدير الكرة، إن الجهاز الفني، قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد مبكرا، حتى يتم التجانس سريعا بين اللاعبين القدامى والجدد المزمع التعاقد معهم مشيرا إلى أن هناك العديد من الصفقات المتميزة، ستنضم للفريق تباعا خلال الفترة المقبلة في ظل حرص إدارة النادى على تدعيم الفريق بقوة لتحقيق الهدف الذي يسعى له الجميع بالتأهل للممتاز بالموسم المقبل.

على جانب أخر عقد الكابتن محمد حامد المدير الفنى عدة اجتماعات مع بقية أفراد الجهاز خلال الأيام الماضية، شرح خلالها برنامج إعداد الفريق، وتم حسم موقف اللاعبون المستمرون وكذلك الصفقات الجديدة.

من جانبه أكد الكابتن حامد عبدالجليل مالك النادى والمشرف العام على الفريق أن مجلس الإدارة وفر كل متطلبات الجهاز الفنى ويقف بقوة وراء الجهاز واللاعبين لتحقيق الهدف الرئيسي والحلم الذي يداعب الجميع بالصعود للممتاز ب.

يذكر أن الجهاز الفنى يضم محمد حامد مديرا فنيا، وإيهاب ربيع ودسوقي مصطفى مدربين وإبراهيم الحضرى مدربا للحراس، والدكتور محمود عبدالرسول طبيبا، ومحمد السنوسى مديرا للكرة، ومحمد خضر مدير إدارى.