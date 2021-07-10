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عودة "الثلاثي" لتدريبات الأهلي.. قبل رحلة تونس

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أجرى الجميع المسحة الطبية الخاصة بالسفر

عودة

عاد ثلاثي الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي (محمد العويس، محمد خبراني وعلي الأسمري) للتدريبات الجماعية، أمس الجمعة، بعد أن خضعوا للفحوص الطبية اللازمة.

وكان مدرب الفريق "هاسي" قد قسم اللاعبين إلى مجموعتين، لإجراء مناورة على كامل الملعب فرض خلالها تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية.

ومنح "هاسي" لاعبي الفريق راحة عن أداء التدريبات، اليوم السبت، استعداداً للسفر إلى تونس الأحد، حيث تحتضن طبرقة التونسية المعسكر الخارجي للأهلي الذي يمتد حتى 31 يوليو الجاري.

هذا، وقد أجرى لاعبو الأهلي وجميع الأجهزة العاملة بالفريق المسحة الطبية الخاصة بالسفر إلى معسكر تونس.

عودة

عودة

الأهلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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