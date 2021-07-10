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وزارة الدفاع الأمريكية تطور عقارًا لتأخير علامات الشيخوخة

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وزارة الدفاع الأمريكية تطور عقارًا لتأخير علامات الشيخوخة وزارة الدفاع الأمريكية تطور عقارًا لتأخير علامات الشيخوخة
عبارة عن حبوب صغيرة لتحسين الأداء البشري وتجديد الخلايا

وزارة الدفاع الأمريكية تطور عقارًا لتأخير علامات الشيخوخة

تطور وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عقارًا لتأخير الشيخوخة وتأخير علامات وآثار التقدم في السن.

وتفصيلاً، كشف موقع "بريكينغ ديفينس" المتخصص في الشؤون العسكرية أن قيادة العمليات الخاصة في وزارة الدفاع الأمريكية تطور علاجًا، عبارة عن حبوب وكبسولات صغيرة لتحسين الأداء البشري، وتجديد الخلايا، وإبطاء التقدم في السن، وتسريع تعافي الجسم من الإصابات والأمراض.

ويُنتظر أن تبدأ قيادة العمليات الخاصة في البنتاغون بالتجارب السريرية مطلع العام المقبل.

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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