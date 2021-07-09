ماذا حدث بين البرازيل والأرجنتين في العاشر من يوليو؟ «مواجهة عمرها 105 عامًا»

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مواجهة من العيار الثقيل هي الأكبر في القارة اللاتينية تجمع العملاقين البرازيلي والأرجنتيني وجهاً لوجه على لقب كوبا أمريكا 2021، أمسية العاشر من يوليو الجاري.

المنتخبان تقابلا في 108 مناسبات سابقة وتمكن منتخب السيليساو من التفوق في 43 مباراة مقابل 39 لراقصي التانجو، بينما حسم التعادل نتيجة 26 مواجهة.

العاشر من يوليو من عام 1916 كان موعد أول مباراة تجمعهما في كوبا أمريكا، وهو ما يتكرر بعد 105 أعوام في نهائي المسابقة بالنسخة الجارية.

واحتضن ملعب جي إي بس جي المباراة بمدينة بيونس أيرس الأرجنتينية وحسمه التعادل بهدف لكل منهما.

وسجل للمنتخب الأرجنتي جوسيه لاجونا، بينما جاء هدف المنتخب البرازيلي عن طريق الينيكار.

وأقيمت تلك النسخة من كوبا أمريكا «1916» بنظام دوري من دور واحد بمشاركة 4 منتخبات، هي أوروجواي والأرجنتين والبرازيل وتشيلي، ونجح المنتخب الأروجوياني في عناق اللقب بعد تصدره للترتيب بـ 5 نقاط.

مواجهة العاشر من يوليو في 2021 لن تقبل القسمة على اثنين مثلما حدث في التعادل قبل 105 أعوام بالتمام والكمال، إما يظفر نيمار ورفاقه بالنصر واللقب أو يكون لليونيل ميسي وأصدقائه رأي آخر.