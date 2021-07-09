وتجدد الموعد بعد 18 عامًا.. إنجلترا وإيطاليا قصا شريط افتتاح ويمبلي

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تتوجه الأنظار صوت ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن مساء الأحد المقبل ونهائي الحُلم الأوروبي الذي يجمع منتخبي إنجلترا وإيطاليا على لقب يورو 2020.

ويعتبر ملعب ويمبلي من أشهر ملاعب العالم، حيث يقع في شمال غرب العاصمة لندن، حيث يعود تاريخ تأسسيه إلى عام 1923، قبل أن يتم هدمه في سبتمبر من عام 2002.

واستمر العمل فيه لمدة 5 سنوات حتى ظهر بثوبه الجديد في عام 2007، وأقيمت مباراة ودية في افتتاح ويمبلي جمعت منتخبي انجلترا وايطاليا للشباب تحت 21 عامًا، وسيتجدد اللقاء بين المنتخب الأول لكلا البلدين على حدث تاريخي ونهائي اليورو الأحد المقبل، علمًا بأن مباراة افتتاح الملعب قد حسمها التعادل الايجابي بنتيجة 3-3.

ويسع ملعب ويمبلي إلى 90 ألف متفرج، وهو ما يضعه على قمة أكبر الملاعب سعة للمدرجات في المملكة المتحدة.

موت ماكونالد أحد أشهر المهندسين في إنجلترا، هو من قام بالإشراف على تأسيس الملعب، ووصلت تكلفة إنشاء ملعب ويمبلي الجديد إلى 798 مليون جنيه استرليني.