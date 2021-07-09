أخبار عاجلة

ضبط 89 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية في المنيا -
حملة لرصف الطرق وإزالة الإشغالات في الحامول -
«وزير الزراعة»: «حياة كريمة» تستهدف تحسين مستوى معيشة المزارعين وسكان الريف -
البنك الأهلي يحشد نجومه لمواجهة بيراميدز -
طلب وحيد من كارتيرون للاعبي الزمالك للفوز علي المحلة -
قرار مفاجئ من جهاز الزمالك بسبب مواجهة زعيم الثغر -
اعلامي: رمضان صبحي بياخد ٢٠٠ مليون جنية ومش عارف يجيب جول -
الزمالك يواجه منتخب القسم الثاني وديًا في الخامسة مساء غدٍ -
11 سبتمبر انطلاق الدورة الأولى لـ مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية -
السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي

Print
أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي أفغانستان.. "طالبان" تعلن سيطرتها على معظم أراضي البلاد.. والحكومة تنفي
بعد سيطرة الحركة على بلدة "تورغوندي" الشمالية على الحدود مع تركمانستان

أفغانستان..

نفى مسؤولون أفغان صحة ما ذكره قادة في حركة "طالبان" حول سيطرة الحركة على 85 في المئة من أراضي أفغانستان، وذلك مع تزايد المخاوف بشأن الإمدادات إلى البلاد، خاصة الصحية.

ورغم أن مسؤولين في و"طالبان" أكدوا أن الحركة استولت خلال الليل على بلدة شمال البلاد إلا أن مسؤولين حكوميين نفوا تأكيد طالبان سيطرتها على معظم أراضي البلاد، ووصفوه بأنه "حملة دعاية"، أطلقتها الحركة مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد بعد قتال دام 20 عامًا، حسب " اليوم".

وجاء ذلك بعد سيطرة الحركة على بلدة "تورغوندي" الشمالية على الحدود مع تركمانستان.

وقال مسؤولون محليون إن مقاتلي طالبان، الذين شجعهم انسحاب القوات الأجنبية، استولوا على منطقة رئيسية في إقليم هرات حيث يعيش عشرات الآلاف من أقلية الهزارة الشيعية.

وفي وقت سابق أعلن وفد من "طالبان" خلال مؤتمر صحفي في موسكو أن الحركة تتوقع من الأمريكيين الوفاء بوعودهم بشأن انسحاب قواتهم من أفغانستان، وتعهدت بمحاربة تنظيم "داعش" في البلاد.

وذكر المتحدث باسم الوفد شهاب الدين ديلاوار أن الحركة "سيطرت في الآونة الأخيرة على 85 في المئة من أراضي أفغانستان".

ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه البلاد نقصًا في الإمدادات خاصة الدوائية؛ إذ أعلن مسؤول في منظمة الصحة العالمية أن الأطقم الطبية تواجه صعوبات في توصيل أدوية وإمدادات إلى أفغانستان، مضيفًا بأن بعض الموظفين فروا بعد تعرُّض المنشآت للهجوم.

وأضاف المدير الإقليمي للمنظمة ريك برينان بأن ما لا يقل عن 18.4 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، منهم 3.1 مليون طفل يواجهون سوء تغذية حادًّا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا عن خطط تركيا بناء قناة «إسطنبول»: لها تأثير على الملاحة عبر مضيقي البوسفور والدردنيل

روسيا عن خطط تركيا بناء قناة «إسطنبول»: لها تأثير على الملاحة عبر مضيقي البوسفور والدردنيل

نادي رؤساء وزراء لبنان يرشح "ميقاتي" لتشكيل الحكومة

نادي رؤساء وزراء لبنان يرشح "ميقاتي" لتشكيل الحكومة

متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان

متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان

متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان

متظاهرون تونسيون يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان