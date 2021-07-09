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بدأ اليوم الجمعة، معسكر المنتخب الأولمبي المغلق قبل السفر للمشاركة في نهائيات أولمبياد طوكيو.

بدء التجمع في الثانية ظهر اليوم ثم تناول اللاعبون الغذاء ثم خضع الجميع لمسحة طبية للكشف عن كورونا وبعدها التوجه إلى الملعب الفرعي لاستاد القاهرة لأداء المران في السادسة مساء.

وحرص المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد الشواربي عضو الاتحاد، على الحضور لفندق الإقامة والاطمئنان على انطلاق المعسكر وكذلك التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كما حرص فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة، على التواجد في المران ورحب به شوقي غريب المدير الفني وقدمه للاعبين لإلقاء كلمه للاعبين.

وجه فينجادا كلمته للاعبين وأكد لهم انهم جيل متميز ولديه القدرة على تحقيق إنجاز في طوكيو خاصة وأن معهم جهاز فني متميز.

وقال إن الفريق الذي فاز على البرازيل وتعادل مع كوريا في نوفمبر الماضي لديه القدرة على تحقيق إنجاز.

واستعاد معهم ذكريات قيادة منتخب البرتغال في اتلانتا في وجود نجوم مميزين.

ثم وجه الكابتن شوقي غريب كلمه للاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز في الملعب فقط وايضا الحرص على الالتزام بتعليمات الجهاز الطبي بقيادة الدكتور أيمن زين.

ثم ألقى الدكتور أيمن كلمه أكد فيها على ضرورة الحرص بالالتزام بالاجراءات الاحترازية وعدم تناول أي أدوية إلا بمعرفته وكذلك الالتزام بارتداء الكمامه غالبية الوقت.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبون في المعسكر لثلاث مسحات طبية قبل السفر إلى اليابان حيث تم عمل المسحة الأولي اليوم واطمأن الجهاز الفني على سلامة الجميع.