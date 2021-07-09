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إصابة طالب في حريق بمعرض للسجاد ببني سويف (صور)

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أصيب طالب في عملية إخماد حريق شب في معرض للسجاد والمفروشات ومحل آخر مجاور له، مساء اليوم الجمعة، بشارع طراد النيل بمدينة الواسطى، إثر تعرضه لصعق كهربائي وجرى نقله لمستشفى خاص لتلقي العلاج والاسعافات الأولية، قبل أن تُخمد قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، الحريق، حيث رجحت المعاينة الأولية أن ماسًا كهربائيًا قد يكون سببًا للحريق.

كان اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا، من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا بنشوب حريق داخل معرض للسجاد داخل عقار مكون من 4 طوابق بشارع طراد النيل في مدينة الواسطى شمال المحافظة، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومنع امتداده، وإخطار مرفق الإسعاف لتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق لنقل أي حالات إصابة في حال حدوثها، واتخاذ الإجراءات اللازمة، ورجحت التحريات الأولية حدوث ماس كهربائي.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف على رأس 3 سيارات من الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، حيث تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحريق.

وانتقل مدير أمن بني سويف يرافقه اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية والمحاسب محمد بكري إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى إلى مكان الحريق.

ورجحت المعاينة الأولية للحادث، حدوث ماس كهربائي، ما تسبب في اشتعال النيران بمعرض للسجاد والمفروشات وتفحم سيارة ملاكي كانت متوقفة أمامه.

كما تبين من المعاينة الأولية أن الحريق شب في عقار مكون من 4 طوابق ملك «سعد. م. ج»، وجرى التنبيه بإخلاء العقار للمعاينة وإتخاذ اللازم، وأن المُصاب في الحادث طالب ويدعى «عبدالرحمن محمد سمير» 18 سنة، طالب.

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي وجهت رجال المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول أسباب الحريق، مع ندب خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق.

المصرى اليوم

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