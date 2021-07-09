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كارتيرون يحدد سيناريوهين للتعامل مع موقف سيسيه

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كارتيرون يحدد سيناريوهين للتعامل مع موقف سيسيه كارتيرون يحدد سيناريوهين للتعامل مع موقف سيسيه

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ارجأ باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي حسم مصير إعادة رزاق سيسيه للفريق بداية من الموسم الجديد إلى نهاية الموسم الجاري.

ويعاني سيسيه، المعار لنادي الاتحاد السكندري، للإصابة بكسر في صابونة الركبة سيغيب على إثرها سنة كاملة عن الملاعب.

وكان كارتيرون، قد أبدى رغبته في إعادة اللاعب وقيده في قائمة الموسم الجديد إلا أن الإصابة التي تعرض لها ستحرم الفريق من جهوده خلال الفترة المقبلة.

وطلب كارتيرون، من اللجنة التي تدير الزمالك برئاسة حسين لبيب، منحه المزيد من الوقت، للتعرف على التقارير الطبية الأخيرة له لحسم قراره النهائي بشأن اللاعب.

ووضع باتريس كارتيرون، سيناريوهين للتعامل مع حالة سيسيه أولهما إعادة اللاعب وقيده في القائمة المحلية للموسم الجديد وإرجاء قيده في القائمة الافريقية الثانية.

والسيناريو الثاني، الإبقاء عليه في الاتحاد السكدنري لموسم جديد على أن يتم تقييم مستواه في الموسم بعد المقبل لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

المصرى اليوم

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