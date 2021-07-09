مخاوف روسية من أزمة لاجئين وتسلل إرهابيين وإعادة انتشار «الناتو» بآسيا الوسطى

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ذكر دبلوماسى روسى سابق ومحللان أن خروج الولايات المتحدة من أفغانستان يمثل صداعا بالنسبة لروسيا التي تخشى أن يدفع القتال المتصاعد اللاجئين للفرار إلى فنائها الخلفى في آسيا الوسطى ويؤدى إلى تسلل المتشددين بل وقد يثير حربًا في إحدى دول الاتحاد السوفيتى السابقة.

وأخلت القوات الأمريكية قاعدة باجرام الجوية الرئيسية الأسبوع الماضى وانسحبت كذلك معظم قوات حلف شمال الأطلسى. وجرأ ذلك طالبان، التي تحرز تقدما على الأرض مما أثار المخاوف بشأن مدى إحكام حكومة كابول قبضتها على السلطة ودفع أكثر من ألف من قوات الأمن الأفغانية للهرب إلى طاجكستان.

وتثير الاضطرابات قلق روسيا لأنها تعتبر المنطقة، وهى جزء من الاتحاد السوفيتى السابق الذي كان يُدار من موسكو، خاصرتها الدفاعية الجنوبية ونطاق نفوذ قد تنبع منه تهديدات الإسلاميين المتشددين. وأوضح وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أنه من غير المرجح أن تتدخل موسكو عسكريا في أفغانستان، لا سيما وأن ذكريات الحرب الأليمة التي خاضتها في ذلك البلد من 1979 إلى 1989 ما زالت تطاردها إلى الآن.

لكن المصادر الثلاثة قالت إن نزوح اللاجئين إلى طاجكستان سيشكل، إن حدث، تحديا إنسانيا وقد يتسلل إليها المتشددون. وطاجكستان دولة فقيرة يسكنها 9.3 مليون نسمة وخاضت حربا أهلية شارك فيها مسلحون إسلاميون من 1992 إلى 1997. وقد تواجه أوزبكستان وتركمانستان تداعيات أيضا.

وقال فلاديمير فرولوف، وهو دبلوماسى روسى سابق رفيع المستوى: «طاجكستان هي على ما يبدو الأكثر عرضة للخطر، فهى دولة هشة وفى خضم توريث الحكم لابن الرئيس إمام على رحمان».

وأضاف: «يكمن الخطر في أن تستغل قوات المتشددين الانقسامات الاجتماعية الحالية والمطالبات اليائسة بالعدالة من أجل إشعال الحرب الأهلية مجددا».

وتوجد أكبر قاعدة عسكرية روسية في الخارج بطاجكستان قرب الحدود الأفغانية وتضم نحو ستة آلاف جندى ودبابات وحاملات أفراد مدرعة وطائرات مسيرة وهليكوبتر. ولديها أيضا قاعدة جوية في قرغيزستان المجاورة.

وأبلغ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين نظيره الطاجيكى رحمان يوم الاثنين بأن موسكو ستساعد دوشنبه في مواجهة أي تداعيات إذا لزم الأمر.

وقال فرولوف: «ثمة تهديد آخر يكمن في تركمانستان، التي هي ليست دولة في واقع الأمر ولا تسيطر تماما على حدودها مع أفغانستان».

ومازالت أفغانستان ترمز لمشاعر وذكريات أليمة في ضمير روسيا القومى بعد أكثر من 30 عاما، عندما أنهى الاتحاد السوفيتى حملته العسكرية هناك عقب مقتل 14 ألفا من مواطنيه.

قال أندرى كورتونوف، رئيس مجلس الشؤون الدولية الروسى، وهو مركز بحثى مقرب من الخارجية الروسية: «لا أعتقد أنهم يفكرون في تدخل عسكرى مباشر في أفغانستان. إنها قضية حساسة للغاية لكثير من الروس».

وأضاف أن أمن الحدود من الأمور الأساسية بالنسبة لموسكو إلى جانب تبادل البيانات بشأن أنشطة مكافحة الإرهاب وعمليات المخابرات المضادة والعمليات الخاصة.

قال كورتونوف إن موسكو تستهدف الحيلولة دون أن تصبح أفغانستان مرتعا للإرهاب الدولى وتقويض دورها كمصدر كبير للهيروين.

وقالت المصادر الثلاثة إن خطة روسيا تشمل العمل مع طالبان، التي تعتبرها رسميًا جماعة إرهابية لكن استضافتها في موسكو من أجل محادثات السلام.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وفد من طالبان يزور موسكو قوله إن الحركة لن تهاجم الحدود مع طاجكستان أو تسمح باستخدام أفغانستان قاعدة لشن هجمات على روسيا.

وقال أركادى دوبنوف، وهو محلل يعمل انطلاقًا من موسكو، إن روسيا حرصت على عدم انتقاد طالبان في بياناتها الأخيرة.

وقال فرولوف: «موسكو تراهن على أن طالبان قوة قبلية محلية إلى حد بعيد وليس لديها بالتالى مصلحة أو طموح لفرض قوتها وسيطرتها خارج حدود أفغانستان».

وأضاف: «الرهان هو أن عدم شن الحرب على طالبان (حتى دعائيا) سيؤتى أُكله بالتوصل إلى تسوية مؤقتة مع الحكومة الجديدة في كابول التي تسيطر عليها طالبان».

أما السيناريو الذي تريد موسكو تحاشيه فهو إعادة انتشار قوات حلف شمال الأطلسى في آسيا الوسطى بعد خروجها من أفغانستان.

قال زامير كابولوف، الممثل الروسى الخاص بشأن أفغانستان، الأسبوع الماضى، «عملية الخروج هذه لا يمكن ويجب ألا تتحول إلى إعادة انتشار لمنشآت البنية التحتية العسكرية الأمريكية والتابعة لحلف شمال الأطلسى في الدول المجاورة لأفغانستان، خاصة في آسيا الوسطى». وقال لافروف، الأربعاء، إن خروج الولايات المتحدة «متسرع»، لكن فصائل تمثل الصقور في روسيا تريد منذ فترة طويلة خروج الغرب من أفغانستان. وقال دوبنوف إن هذه التطلعات قد تأتى بنتائج عكسية. وأضاف: «موسكو وواشنطن دائما ما تلعبان لعبة صفرية في أفغانستان، فالسيئ للولايات المتحدة جيد لروسيا والعكس صحيح». ومضى يقول «والآن هناك مرحلة جديدة في الحرب وما هو جيد لأمريكا، وهو سحب قواتها أخيرا، يتبين أنه سيئ لروسيا».