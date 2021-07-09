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عبر خطوات بسيطة ودفع إلكتروني ومن خلال منصة وطنية معتمدة.. أضحيتك بـ 799 ريال

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عبر خطوات بسيطة ودفع إلكتروني ومن خلال منصة وطنية معتمدة.. أضحيتك بـ 799 ريال

أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان» برنامج الأضاحي تزامنًا مع اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى، الذي يتيح للحجاج والمضحين توكيل المنصة بأداء نسك الهدي والأضاحي وتوزيعها على مستحقيها خلال أوقاتها الشرعية.

ويهدف برنامج الأضاحي إلى تسهيل أداء النسك رقميًا عبر الشراكة مع مشروع المملكة العربية للإفادة من الهدي والأضاحي «أضاحي».

ويوفر البرنامج خلال موسم الحج عدة منتجات منها الأضحية والهدي، فيما يوفر الفدية والعقيقة والصدقة على مدار العام.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان المهندس عبدالعزيز الحمادي، أن برنامج أضاحي يتيح لمستخدميه تقديم الأضحية عبر خطوات بسيطة لا تستغرق أكثر من 60 ثانية، مشيرًا إلى أن برنامج الأضاحي يضمن لمستخدميه استيفاء الأضاحي للشروط الشرعية في أنواعها ومواصفاتها وتوزيعها على مستحقيها داخل المملكة العربية السعودية.

يذكر أن برنامج الأضاحي يعدّ أحد البرامج التي أطلقتها منصة إحسان استثمارًا للذكاء الاصطناعي في تعظيم أثر واستدامة الخدمات التنموية، وتقدّم المنصة فرص تبرع متنوّعة تغطي العديد من جوانب العمل الخيري في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا لما يرِدُها من مشاريع وفرص عبر شركائها من الجهات الرسمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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