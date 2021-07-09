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"الصحة": تطعيم النساء المقبلات على الزواج والأمهات بعد الولادة بالثلاثي الفيروسي

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"الصحة": تطعيم النساء المقبلات على الزواج والأمهات بعد الولادة بالثلاثي الفيروسي "الصحة": تطعيم النساء المقبلات على الزواج والأمهات بعد الولادة بالثلاثي الفيروسي
حسب استراتيجية "الصحة العالمية" والتزام المملكة برفع مناعة المجتمع

أكد حساب "الصحة_937" أنه يوصي بتطعيم النساء المقبلات على الزواج والأمهات بعد الولادة بتطعيمهن بالثلاثي الفيروسي بواقع جرعتين، وبينهما شهر.

جاء ذلك في معرض رد الحساب على استفسار أحد المغردين. وقال الحساب: "حسب استراتيجية منظمة الصحة العالمية، والتزام المملكة برفع مناعة المجتمع ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية ومتلازمة الحصبة الخلقية، يوصَى بتطعيم النساء المقبلات على الزواج والأمهات بعد الولادة بالثلاثي الفيروسي MMR، بواقع جرعتين بينهما شهر".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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