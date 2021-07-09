حسابات كايزر تشيفز تربك الأهلى قبل مباراة المقاصة

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استقر رأى الجهاز الفني للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى على منح بعض لاعبي الفريق راحة خلال مباراة مصر المقاصة المقرر لها الأحد المقبل في المباراة المؤجلة من الثامنة عشرة ببطولة الدورى الممتاز، ومنح الفرصة للبعض الآخر من البدلاء للمشاركة وتجهيزهم لنهائي أفريقيا امام كايزر تشيفز.

ويخشى موسيماني تعرض لاعبيه للإجهاد والإصابة قبل النهائي الأفريقي خصوصا اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباريات الفريق الأخيرة بصفة مستمره مثل محمد الشناوى وحمدى فتحى ومحمد شريف ومجدى أفشة وأيمن أشرف وطاهر محمد طاهر، والدفع ببدر بانون وعمرو السولية ومحمود كهربا وجونيور أجايي وعلى لطفى في حال اكتمال شفائه وسعد سمير وصلاح محسن ووالتر بواليا ورامي ربيعة للحفاظ على القوام الرئيس للفريق وجعل جميع اللاعبين على أتم استعداد فنى وبدني لمباراة بطل جنوب أفريقيا.