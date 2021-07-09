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إنبي والمقاصة يجهزان غزل المحلة لمواجهة

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إنبي والمقاصة يجهزان غزل المحلة لمواجهة الزمالك إنبي والمقاصة يجهزان غزل المحلة لمواجهة

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‎استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة خالد عيد، على خوض مباراتين وديتين خلال فترة توقف الدوري الحالية، استعدادًا لمواجهة .

وسيواجه زعيم الفلاحين فريق إنبى، يوم 23 يوليو الجاري، على الملعب الفرعي لاستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس.

كما سيلتقي مع فريق للمقاصة ٢٧ يوليو الجاري، على ملعب الدفاع الجوي الفرعي.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة الزمالك، المقرر لها 3 أغسطس المقبل، على استاد القاهرة، في الأسبوع الثامن والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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