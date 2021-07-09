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‎استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة خالد عيد، على خوض مباراتين وديتين خلال فترة توقف الدوري الحالية، استعدادًا لمواجهة الزمالك.

وسيواجه زعيم الفلاحين فريق إنبى، يوم 23 يوليو الجاري، على الملعب الفرعي لاستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس.

كما سيلتقي مع فريق مصر للمقاصة ٢٧ يوليو الجاري، على ملعب الدفاع الجوي الفرعي.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة الزمالك، المقرر لها 3 أغسطس المقبل، على استاد القاهرة، في الأسبوع الثامن والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.