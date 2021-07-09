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الأهلى يستعيد جهود نجم الوسط أمام المقاصة

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الأهلى يستعيد جهود نجم الوسط أمام المقاصة الأهلى يستعيد جهود نجم الوسط أمام المقاصة

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تأكد عودة عمرو السولية لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى إلى تشكيل الفريق الأساسية في المباراة المقبلة أمام المقاصة المقرر لها الأحد المقبل، عند الخامسة عصرا باستاد السويس الجديد والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعد غياب اللاعب عن مباراة المقاولون العرب الأخيرة والتى انتهت بفوز الأهلى بهدفين نظيفين.

ويسعى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى لتجهيز اللاعب خلال مباراة المقاصة من أجل قيادة خط وسط الفريق في مباراة كايزر شيفز في نهائي البطولة الأفريقية بعد منحه راحة في مباراة المقاولون العرب لعدم تعرضة للاجهاد خلال الفترة الحالية.

المصرى اليوم

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