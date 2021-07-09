بايدن يعترف بالهزيمة في أفغانستان: لن نضحى بالأمريكيين في حرب لا يمكن الانتصار فيها

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دافع الرئيس الأمريكى جو بايدن بقوة عن قراره بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، وقال إن على الشعب الأفغانى اتخاذ القرار بشأن مستقبله بدلا من التضحية بجيل آخر من الأمريكيين فى حرب لا يمكن الانتصار فيها.

وقال بايدن، فى تصريحات أدلى بها فى البيت الأبيض، إن الجيش الأفغانى لديه القدرة على التصدى لطالبان. وأثارت المكاسب الكبرى التى حققتها الحركة فى الأسابيع الماضية مخاوف من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية.

وحدد بايدن يوم 31 أغسطس لإكمال انسحاب القوات الأمريكية باستثناء نحو 650 جنديا سيتم الإبقاء عليهم لتوفير الحماية للسفارة الأمريكية فى كابول.

وبايدن من المتشككين منذ فترة طويلة فى الوجود العسكرى الأمريكى فى أفغانستان والمستمر منذ نحو 20 عاما. وقال إن بلاده حققت منذ فترة طويلة هدفها الأصلى من غزو أفغانستان فى 2001 وهو استئصال تنظيم القاعدة ومنع شن أى هجوم آخر مثل هجمات 11 سبتمبر.

وتمكن فريق عسكرى أمريكى من قتل أسامة بن لادن فى 2011 الذى اعتبر العقل المدبر للهجمات.

وقال بايدن: «حققنا تلك الأهداف.. التى ذهبنا من أجلها. لم نذهب لأفغانستان لنبنى أمة.. هذه مسؤولية الشعب الأفغانى وحده وحقه فى أن يقرر مستقبله وكيفية رغبته فى إدارة بلاده». ودعا بايدن الدول فى المنطقة للمساعدة فى التوصل لتسوية سياسة بين الأطراف المتحاربة فى أفغانستان، وقال إن على الحكومة الأفغانية السعى للتوصل لاتفاق مع طالبان ليتسنى للطرفين التعايش سلميا. وتابع قائلا: «السبيل الوحيد الذى سيحقق السلام والأمن فى أفغانستان هو العمل على التوصل إلى تسوية مع طالبان.. واحتمال وجود حكومة موحدة فى أفغانستان تسيطر على كامل البلاد ليس مرجحا».

أدلى بايدن بتلك التصريحات، التى تعتبر الأكثر تفصيلا حتى الآن عن الانسحاب الأمريكى من أفغانستان، بعد ضغوط من منتقدين لتقديم المزيد من الشرح لقراره الانسحاب من هناك.

وقال بايدن أيضا إن بلاده تخطط لنقل آلاف المترجمين الأفغان خارج البلاد قبل نهاية مهمة الجيش الأمريكى بنهاية الشهر المقبل.

وقال إنهم سينقلون لدول ثالثة ويمكنهم منها التقديم للحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة. ولم يتم حسم قائمة تلك الدول بعد لكن مسؤولا كبيرا فى الإدارة الأمريكية أشار إلى جوام وقطر والإمارات باعتبارها وجهات محتملة.

وانسحبت القوات الأمريكية الأسبوع الماضى من قاعدة باجرام الجوية، وهى مسرح العمليات الأمريكية العسكرية لفترة طويلة هناك، لتنهى عمليا أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن انسحاب القوات الأمريكية اكتمل بنسبة 90%.

ووافقت واشنطن على الانسحاب فى اتفاق تم التفاوض عليه العام الماضى فى عهد سلف بايدن وهو الجمهورى دونالد ترامب. ورفض بايدن مقترحات قادة عسكريين أرادوا الحفاظ على وجود أكبر للقوات الأمريكية لمساعدة قوات الأمن الأفغانية ومنع البلاد من التحول لساحة للجماعات المتطرفة.

وأمر بايدن فى إبريل بسحب كل القوات الأمريكية بحلول 11 سبتمبر أى بعد 20 عاما من الصراع، ومنذ ذلك الحين حققت حركة طالبان مكاسب على الأرض على حساب قوات الأمن الأفغانية التى تفوق المسؤوليات الأمنية طاقتها وذلك بعد أن تعثرت محادثات السلام.

وقال مسؤولون أمنيون أفغان إن مقاتلى طالبان سيطروا، أمس الأول، على منطقة فى غرب البلاد تضم معبرا أساسيا مع إيران مع مواصلة الحركة تقدمها العسكرى السريع فى أنحاء البلاد.

وفى الأسبوع الماضى، اجتاحت طالبان مناطق تقع على الحدود مع 5 دول هى إيران وطاجيكستان وتركمانستان والصين وباكستان.

وحذر قائد القوات الأمريكية فى أفغانستان، الجنرال أوستن ميلر، الأسبوع الماضى، من أن البلاد ربما تكون فى طريقها للانزلاق إلى أتون حرب أهلية.