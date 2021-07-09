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تصدّر النجم الكبير، عمرو دياب، تريند موقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من طرحه أغنيته الجديدة «الدنيا بترقص».

الأغنية من كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان.

استعان عمرو دياب بالممثلة الشابة هدى المفتي، والتي تصدّرت التريند أيضًا، بعد مشاركته الظهور في الكليب على غرار ظهور الفنانة دينا الشربيني كموديل معه في كليبه السابق «أماكن السهر» الذي عرض الصيف الماضي.

من هي هدى المفتي؟

1. هدى المفتي مواليد 6 ديسمبر 1996، وتبلغ من العمر 26 عامًا.

2. ممثلة وعارضة أزياء مصرية تخرجت في كلية الآداب قسم الدراما والنقد المسرحي.

صورة جديدة للفنانة هدى المفتي - صورة أرشيفية

3. أول ظهور لها على الشاشة وهي في سن السابعة عشرة خلال عدد من الإعلانات.

4. بدأت حياتها الفنية عام 2017 من خلال دورها في مسلسل «هذا المساء».

سيلفي الفنانة هدى المفتي - صورة أرشيفية

5. شاركت مؤخرًا في فيلم «بنات ثانوي»، والذي يتناول قصة حياة 5 فتيات في الثانوية العامة.

6. وتألقت أيضًا في مسلسل «كأنه إمبارح».

7. ظهرت خلال مسلسل «فالنتينو»، في رمضان 2020، أمام الزعيم عادل إمام وجسدت خلال المسلسل دور «نبوية».

صورة جديدة للفنانة هدى المفتي - صورة أرشيفية

8. شاركت في عدد من الأعمال السينمائية أبرزها «ديدو»، مع الفنان كريم فهمي، وفيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، بطولة النجوم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، وأحمد مالك.

9. مؤخرًا، ردت الفنانة الشابة هدى المفتي على بعض الانتقادات بعد نشرها صورة تدعو بها للتصدى للتحرش بكافة صوره.

صورة جديدة نشرتها الفنانة هدى المفتي - صورة أرشيفية

ونشرت «المفتي» مقطع فيديو صغيرًا، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مستنكرة رفض البعض حديثها عن التحرش، قائلة: «مفيش واحدة مسمعتش كلام زي ده وأوحش منه في الشارع كل يوم»، مشيرة إلى أنهن يتعرضن لمثل هذه الأفعال بغض النظر عما ترتديه الفتيات.

وتابعت موضحة: «التنبيه بينشر وعي بـ لا للتحرش اللفظي اللي بيؤدي لتحرش جنسي بعد كده»، مشددة على ضرورة الحديث عن هذه القضية المجتمعية سواء كان تحرشًا للمرأة أو الرجل أو الطفل، ونشر التوعية بين شرائح المجتمع المختلفة، مناشدة السيدات على وجه الخصوص عدم تركهن حقوقهن.

صورة جديدة نشرتها الفنانة هدى المفتي - صورة أرشيفية

10. اَخر أعمال الفنانة هدى المفتي الدرامية مشاركتها البطولة للنجم عادل إمام في مسلسل «فالنتينو»، ضمن ماراثون دراما رمضان الماضي، إلى جانب نخبة من النجوم؛ داليا البحيري، ودلال عبدالعزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

صورة بالأبيض والأسود للفنانة هدى المفتي - صورة أرشيفية