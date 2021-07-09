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: تعذر رؤية هلال ذي الحجة

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مدني الرياض يباشر حريقا في أحد الأودية

باشر الدفاع المدني في الرياض حريقًا محدودًا في حشائش بأحد الأودية، نتج عنه تصاعد أدخنة بشكل كبير، وأكد على عدم وقوع أي إصابات.

52e8d5af14.jpgالرياض: الوطن
902f637969.jpg29 ذو القعدة 1442 هـ

تفشي كورونا يعود للتسارع في العالم

استمر تفشي جائحة كورونا في التسارع هذا الأسبوع في جميع مناطق العالم باستثناء أمريكا اللاتينية، حيث تم تسجيل 416.600 إصابة يومية حول...

icon-byline.pngأبهـا: الوطن
icon-clock.png29 ذو القعدة 1442 هـ

الدفاع تطرح 46 وظيفة للسعوديين

أعلنت وزارة الدفاع، إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بشرورة للقوات البرية الملكية عن طرح عدد 46 وظيفة متنوعة...

icon-byline.pngأبها :الوطن
icon-clock.png29 ذو القعدة 1442 هـ

السعودية وعمان .. علاقات عميقة ومستقبل واعد

تتجه بوصلة العلاقات السعودية العُمانية في هذه المرحلة التاريخية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، و...

icon-byline.pngأبهـا: الوطن
icon-clock.png29 ذو القعدة 1442 هـ

الشرقية: ضبط 238 شخصا خالفوا تعليمات كورونا

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات...

icon-byline.pngالدمام الوطن
icon-clock.png29 ذو القعدة 1442 هـ

سلطان عمان ضيف الملك سلمان

تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يقوم السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بزيارة إلى...

icon-byline.pngالرياض :الوطن
icon-clock.png29 ذو القعدة 1442 هـ

51 مركزا إسعافيا لحجاج هذا العام

أكملت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعدادها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج عام 1442هـ بأكثر من 549 من الكادر الطبي ما بين أطباء...

icon-byline.pngمكة المكرمة: الوطن
icon-clock.png29 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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