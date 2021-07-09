السعودية: تعذر رؤية هلال ذي الحجة
باشر الدفاع المدني في الرياض حريقًا محدودًا في حشائش بأحد الأودية، نتج عنه تصاعد أدخنة بشكل كبير، وأكد على عدم وقوع أي إصابات.
استمر تفشي جائحة كورونا في التسارع هذا الأسبوع في جميع مناطق العالم باستثناء أمريكا اللاتينية، حيث تم تسجيل 416.600 إصابة يومية حول...
أعلنت وزارة الدفاع، إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بشرورة للقوات البرية الملكية السعودية عن طرح عدد 46 وظيفة متنوعة...
تتجه بوصلة العلاقات السعودية العُمانية في هذه المرحلة التاريخية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، و...
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات...
تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يقوم السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بزيارة إلى...
أكملت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعدادها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج عام 1442هـ بأكثر من 549 من الكادر الطبي ما بين أطباء...