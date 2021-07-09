★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تصدر النجم الكبير عمرو دياب تريند نوقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعات من طرحه أغنيته الجديدة «الدنيا بترقص».

وكان الهضبة قد طرح فجر اليوم الجمعة فيديو كليب أغنية «الدنيا بترقص» والتي تعد أول أغانيه في صيف 2021.

تريند تويتر

الأغنية من كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان.

واستعان عمرو دياب بالممثلة هدى المفتي لتشاركه الظهور في الكليب على غرار ظهور الفنانة دينا الشربيني كموديل معه في كليبه السابق «أماكن السهر» الذي عرض الصيف الماضي.

وجاءت الأغنية تحمل إيقاعات راقصة وأجواء إسبانية ميزت الكليب كأعماله السابقة «نور» و«الليلة» ..كما ظهر الهضبة ب6 إطلالات خلال الكليب.