أخبار عاجلة

«وزير الزراعة»: «حياة كريمة» تستهدف تحسين مستوى معيشة المزارعين وسكان الريف -
البنك الأهلي يحشد نجومه لمواجهة بيراميدز -
طلب وحيد من كارتيرون للاعبي الزمالك للفوز علي المحلة -
قرار مفاجئ من جهاز الزمالك بسبب مواجهة زعيم الثغر -
اعلامي: رمضان صبحي بياخد ٢٠٠ مليون جنية ومش عارف يجيب جول -
الزمالك يواجه منتخب القسم الثاني وديًا في الخامسة مساء غدٍ -
11 سبتمبر انطلاق الدورة الأولى لـ مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية -
السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا -
ضبط بانجو وأقراص مخدرة بحوزة 3 عاطلين في أسوان -
بدء تطبيق المرحلة الأولى من العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وفد البرنامج الرئاسي يزور قلعة قايتباي في الإسكندرية

Print
وفد البرنامج الرئاسي يزور قلعة قايتباي في الإسكندرية وفد البرنامج الرئاسي يزور قلعة قايتباي في الإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من البرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات، قلعة قايتباي فى الاسكندرية، فى اطار جولة سياحية للمدينة.

وضم الوفد كل من، كريمة هلال مكتب مساعد وزير الصحة، ورشا الشرقاوي مدير صندوق دعم الدواء بالبحيرة، ماريان نبيل مهندس متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، ومروة محي أستاذ بقسم الإعلام بكلية الآداب فى جامعة حلوان.

وكان في استقبال الوفد لدى وصوله القلعة واصطحابهم فى جولة ميدانية، الدكتور حسام عبد الباسط، مدير عام مناطق آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، وعمرو الشحات مدير عام القلعة.

وزار الوفد الأبراج الرئيسية ومنطقة السراديب الساحلية والبهو والدراوى ومنطقة الأسوار والأبراج الرئيسية، وقدم "عبدالباسط" شرحا وافيا للوفد عن تاريخ وأهمية القلعة ودورها فى الماضي باعتبارها الحصن الرئيس لمحمد على ضد الغزاة، وأهميتها كأثر إسلامي مفتوح فى الاسكندرية، واعجب الوفد بما شاهده في القلعة خلال الزيارة التى استمرت قرابة ساعة.

وفد البرنامج الرئاسى يزور قلعة قايتباي فى الاسكندرية .. ويتفقد السراديب الساحلية والأبراج (صور)
وفد البرنامج الرئاسى يزور قلعة قايتباي فى الاسكندرية .. ويتفقد السراديب الساحلية والأبراج (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«وزير الزراعة»: «حياة كريمة» تستهدف تحسين مستوى معيشة المزارعين وسكان الريف

«وزير الزراعة»: «حياة كريمة» تستهدف تحسين مستوى معيشة المزارعين وسكان الريف

البنك الأهلي يحشد نجومه لمواجهة بيراميدز

البنك الأهلي يحشد نجومه لمواجهة بيراميدز

طلب وحيد من كارتيرون للاعبي الزمالك للفوز علي المحلة

طلب وحيد من كارتيرون للاعبي الزمالك للفوز علي المحلة

قرار مفاجئ من جهاز الزمالك بسبب مواجهة زعيم الثغر

قرار مفاجئ من جهاز الزمالك بسبب مواجهة زعيم الثغر