وفد البرنامج الرئاسي يزور قلعة قايتباي في الإسكندرية

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زار وفد من البرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات، قلعة قايتباي فى الاسكندرية، فى اطار جولة سياحية للمدينة.

وضم الوفد كل من، كريمة هلال مكتب مساعد وزير الصحة، ورشا الشرقاوي مدير صندوق دعم الدواء بالبحيرة، ماريان نبيل مهندس متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، ومروة محي أستاذ بقسم الإعلام بكلية الآداب فى جامعة حلوان.

وكان في استقبال الوفد لدى وصوله القلعة واصطحابهم فى جولة ميدانية، الدكتور حسام عبد الباسط، مدير عام مناطق آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، وعمرو الشحات مدير عام القلعة.

وزار الوفد الأبراج الرئيسية ومنطقة السراديب الساحلية والبهو والدراوى ومنطقة الأسوار والأبراج الرئيسية، وقدم "عبدالباسط" شرحا وافيا للوفد عن تاريخ وأهمية القلعة ودورها فى الماضي باعتبارها الحصن الرئيس لمحمد على ضد الغزاة، وأهميتها كأثر إسلامي مفتوح فى الاسكندرية، واعجب الوفد بما شاهده في القلعة خلال الزيارة التى استمرت قرابة ساعة.

وفد البرنامج الرئاسى يزور قلعة قايتباي فى الاسكندرية .. ويتفقد السراديب الساحلية والأبراج (صور)