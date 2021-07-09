محافظ كفر الشيخ يشيد باستراحات الثانوية العامة

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استقبلت استراحات الثانوية العامة بمدن محافظة كفر الشيخ، المشاركون في أعمال الامتحانات، اليوم الجمعة، وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية، عقب أعمال الرش والتطهير، حرصا على سلامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمستوى الذي ظهرت عليه استراحات الثانوية العامة، وما تم توفيره من كل الاحتياجات، موجها بالحرص على راحة المشاركين في امتحانات الثانوية العامة، والاستجابة لهم، وتوفير كل متطلبات التعقيم والتطهير.

استراحات الثانويه العامه

كما نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صور استراحات الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ على صفحته الشخصية، وحرص تعليم كفر الشيخ على توفير استراحات تليق بالمعلمين، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

قالت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تم توفير كل الإمكانيات بالاستراحات وتطبيق الإجراءات الاحترازية سواء استمرار عمليات التطهير والتعقيم أو مراعاة المسافات المتباعدة بين الأسرة في الحجرات، حفاظاً على صحة رؤساء اللجان والمراقبين والمشاركين في الامتحانات.

استراحات الثانويه العامه

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،أن المديرية انتهت من إعداد الاستراحات اللازمة، لإقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بها، بناء على توجيهات وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،مشيرة إلى أنه تم تجهيز 60 استراحة، ب 12 إدارة تعليمية.

استراحات الثانويه العامه

وأضافت وكيل الوزارة، تم توفير الأدوات والأجهزة المتعددة التي يحتاجها المقيمين بها لتكون على أعلى مستوى، لتهيئة المناخ المناسب للمشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، أثناء فترة إقامتهم، مؤكدة أن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، وروعى في الاستراحات قربها من اللجان لمراعاة راحة المشاركين في الامتحانات،ويتم تعقيمها وتطهيرها يومياً، كما تم توفير المطهرات والكمامات والقفازات.