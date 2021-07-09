أخبار عاجلة

«وزير الزراعة»: «حياة كريمة» تستهدف تحسين مستوى معيشة المزارعين وسكان الريف -
البنك الأهلي يحشد نجومه لمواجهة بيراميدز -
طلب وحيد من كارتيرون للاعبي الزمالك للفوز علي المحلة -
قرار مفاجئ من جهاز الزمالك بسبب مواجهة زعيم الثغر -
اعلامي: رمضان صبحي بياخد ٢٠٠ مليون جنية ومش عارف يجيب جول -
الزمالك يواجه منتخب القسم الثاني وديًا في الخامسة مساء غدٍ -
11 سبتمبر انطلاق الدورة الأولى لـ مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية -
السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا -
ضبط بانجو وأقراص مخدرة بحوزة 3 عاطلين في أسوان -
بدء تطبيق المرحلة الأولى من العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تطعيم نزلاء جمعية الأنبا إبرام الخيرية بالأقصر بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

Print
تطعيم نزلاء جمعية الأنبا إبرام الخيرية بالأقصر بالجرعة الأولى من لقاح كورونا تطعيم نزلاء جمعية الأنبا إبرام الخيرية بالأقصر بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، جولاته لتفقد فعاليات تلقي جرعات لقاح لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف الأماكن المغلقة على مستوى المحافظة.

وزار وكيل وزارة الصحة بالأقصر، جمعية الأنبا إبرام الخيرية بالاقصر، لتطعيم جميع المقيمين من الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضًا العاملين المتطوعين لخدمتهم داخل الجمعية.

شارك في الزيارة كلاً من، الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، والدكتور محمد الرملي، مدير عام مستشفى حميات الأقصر، والدكتور إيليا أنسى، من مستشفى حميات الأقصر. ووجه المقيمين والعاملين بالجمعية، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح ، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والفرق الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالأقصر، لحرصهم على صحة وسلامة المصريين.

وأوضح وكيل الوزارة أنه سيتم التسجيل لجميع كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بدور الرعاية على الموقع بواسطة مديرية الصحة، وذلك تيسيرًا لهم وحرصًا على راحتهم وذلك بناءًا على تعليمات وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالتيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحرص على راحتهم.

ودعا وكيل الوزارة جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح: www.egcovac.mohp.gov.eg

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وزير الزراعة أمام «النواب»: السيسي وجه بتوفير الغذاء الصحي والآمن لكل مواطن

وزير الزراعة أمام «النواب»: السيسي وجه بتوفير الغذاء الصحي والآمن لكل مواطن

الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي 

الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي 