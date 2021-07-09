تطعيم نزلاء جمعية الأنبا إبرام الخيرية بالأقصر بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

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واصل الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، جولاته لتفقد فعاليات تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف الأماكن المغلقة على مستوى المحافظة.

وزار وكيل وزارة الصحة بالأقصر، جمعية الأنبا إبرام الخيرية بالاقصر، لتطعيم جميع المقيمين من الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضًا العاملين المتطوعين لخدمتهم داخل الجمعية.

شارك في الزيارة كلاً من، الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، والدكتور محمد الرملي، مدير عام مستشفى حميات الأقصر، والدكتور إيليا أنسى، من مستشفى حميات الأقصر. ووجه المقيمين والعاملين بالجمعية، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والفرق الطبية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالأقصر، لحرصهم على صحة وسلامة المصريين.

وأوضح وكيل الوزارة أنه سيتم التسجيل لجميع كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بدور الرعاية على الموقع بواسطة مديرية الصحة، وذلك تيسيرًا لهم وحرصًا على راحتهم وذلك بناءًا على تعليمات وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالتيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحرص على راحتهم.

ودعا وكيل الوزارة جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح: www.egcovac.mohp.gov.eg