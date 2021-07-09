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تشكيل غرفة عمليات للتواصل خلال أيام عيد الأضحى المبارك بتموين الأقصر

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تشكيل غرفة عمليات للتواصل خلال أيام عيد الأضحى المبارك بتموين الأقصر تشكيل غرفة عمليات للتواصل خلال أيام عيد الأضحى المبارك بتموين الأقصر

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أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة بالأقصر، تشكيل غرفة عمليات رئيسية وفرعية، خلال فتره أيام عيد الأضحى المبارك، للعمل على أداء الواجب المستهدف تحقيقه وتيسير قنوات الاتصال المباشر والعاجل بين غرفه العمليات والمديريات التموينية ومجموعات العمل التفتيشية صباحًا ومساءًا، وتلقي الشكاوي من المواطنين وكذا توجيه مجموعات عمل طبقا لظروف العمل.

وأضاف أنه سيتم التواصل مع السلاسل التجارية لتوفير السلع الغذائية الهامة بأسعار مخفضة، والمرور على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية لمعرفة مدى توافر السلع الأساسية بها.

كما سيتم تلقى شكاوي المواطنين عبر بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة (رئاسة مجلس الوزراء)، والعمل على حلها بصورة فورية وسريعة وذلك عن طريق غرفة العمليات المركزية بالمديرية والتواصل مع أرقام الهواتف الآتية: 01008015959 – 01005850133- 01030309870.

المصرى اليوم

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