المقاصة يستعيد «فوافي» أمام الأهلي

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يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، خدمات جناح الفريق الملجاشي باولن فوافي، خلال مباراة الأهلي المقبلة.

ويأتي ذلك بعد انتهاء إيقافه نتيجة حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الزمالك، وهو ما أبعده عن الفريق خلال مواجهة وادي دجلة الأخيرة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد مصر المقاصة لخوض مباراة الأهلي، المقرر إقامتها الأحد المقبل، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل مصر المقاصة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وتعرض للهزيمة 10 مباريات، أحرز لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 33 غيرها.