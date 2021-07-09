حريق هائل فى مخزن للسجاد ببني سويف (التفاصيل)

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شبّ حريق هائل في مخزن للسجاد بمدينة الواسطى، شمال بني سويف، وأتت النيران على محتويات المخزن وتسبب الحريق في اشتعال سيارتين كانا موجوديين بجوار مخزن السجاد ونجحت الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بدون خسائر في الأرواح أو إصابات.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق هائل في مخزن للسجاد بمدينة الواسطى وانتقل المحاسب محمد بكري رئيس مدينة الواسطى، برفقة رجال الحماية المدنية على رأس سيارتين إطفاء، إلى موقع البلاغ وجرت السيطرة على ألسنة النيران دون خسائر في الأرواح.

وتبين من الفحص والتحريات وتبين أن سبب الحريق ناجم عن ماس كهربائى وان مخزن السجاد يقع في الدور الاول في عمارة مكونه من 5 طوابق وتم السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.