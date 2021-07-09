أخبار عاجلة

«وزير الزراعة»: «حياة كريمة» تستهدف تحسين مستوى معيشة المزارعين وسكان الريف -
البنك الأهلي يحشد نجومه لمواجهة بيراميدز -
طلب وحيد من كارتيرون للاعبي الزمالك للفوز علي المحلة -
قرار مفاجئ من جهاز الزمالك بسبب مواجهة زعيم الثغر -
اعلامي: رمضان صبحي بياخد ٢٠٠ مليون جنية ومش عارف يجيب جول -
الزمالك يواجه منتخب القسم الثاني وديًا في الخامسة مساء غدٍ -
11 سبتمبر انطلاق الدورة الأولى لـ مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية -
السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا -
ضبط بانجو وأقراص مخدرة بحوزة 3 عاطلين في أسوان -
بدء تطبيق المرحلة الأولى من العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

حريق هائل فى مخزن للسجاد ببني سويف (التفاصيل)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شبّ حريق هائل في مخزن للسجاد بمدينة الواسطى، شمال بني سويف، وأتت النيران على محتويات المخزن وتسبب الحريق في اشتعال سيارتين كانا موجوديين بجوار مخزن السجاد ونجحت الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بدون خسائر في الأرواح أو إصابات.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق هائل في مخزن للسجاد بمدينة الواسطى وانتقل المحاسب محمد بكري رئيس مدينة الواسطى، برفقة رجال الحماية المدنية على رأس سيارتين إطفاء، إلى موقع البلاغ وجرت السيطرة على ألسنة النيران دون خسائر في الأرواح.

وتبين من الفحص والتحريات وتبين أن سبب الحريق ناجم عن ماس كهربائى وان مخزن السجاد يقع في الدور الاول في عمارة مكونه من 5 طوابق وتم السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«وزير الزراعة»: «حياة كريمة» تستهدف تحسين مستوى معيشة المزارعين وسكان الريف

«وزير الزراعة»: «حياة كريمة» تستهدف تحسين مستوى معيشة المزارعين وسكان الريف

البنك الأهلي يحشد نجومه لمواجهة بيراميدز

البنك الأهلي يحشد نجومه لمواجهة بيراميدز

طلب وحيد من كارتيرون للاعبي الزمالك للفوز علي المحلة

طلب وحيد من كارتيرون للاعبي الزمالك للفوز علي المحلة

قرار مفاجئ من جهاز الزمالك بسبب مواجهة زعيم الثغر

قرار مفاجئ من جهاز الزمالك بسبب مواجهة زعيم الثغر