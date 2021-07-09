«تموين الأقصر»: تشغيل 70% من المخابز خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

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أكد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تم وضع خطة يبدأ تنفيذها خلال فترة ما قبل وأثناء أيام عيد الأضحى المبارك متضمنة العديد من الإجراءات لتوفير السلع الضرورية والأساسية لاهالى المحافظة، موضحاً انه جاري التجهيز لصرف حصص ثلاثة ايام مقدما للمخابز البلدية طبقا لمتوسط المبيعات اليومية لأخر يوم عمل مخابز وقيام المطاحن بصرف كميات الدقيق طبقا للكميات المشحونة لها على النظام من الدقيق التمويني 82% للعمل خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك بالإضافة إلى رصيد استراتيجي بكل مخبز بما يعادل حصه يومين لضمان توافر الخبز البلدي المدعم خلال ايام عيد الأضحى المبارك.

واضاف أنه سيتم منح اجازات للمخابز بناء على طلبهم نظرا لعدم اقبال المواطنين على الخبز خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك بنسبة 30% من اجمالي المخابز على مستوي المحافظة مع استمرار عمل مستودعات الدقيق على الوجه المعتاد لتوفير سلعة الدقيق البلدي المدعم بالبطاقات التموينية للمواطنين.

واوضح انه فيما يتعلق بسلعة البوتاجاز ومادة السولار والبنزين، يتم متابعة توافر اسطوانات البوتاجاز خلال أيام عيد الأضحى المبارك ويتم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول على فتح الشحن امام المستودعات طبقا للحصص المقررة وذلك من محطات التعبئة الرئيسية التابعة لشركه الغازات البترولية، مشدداً على استمرار مجموعات العمل المكلفة للمرور على محطات تعبئه البوتاجاز وكذلك تحديد مسؤول عن كل مستودع بوتاجاز للأشراف على عمليه توزيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية لضمان توافر الاسطوانات المخصصة للاستهلاك المنزلي والتجاري بالأسعار المقررة حتي يحصل المواطن على احتياجاته بسهوله ويسر.

كما تم صرف نسبة 60 % من مقررات شهر يوليو من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم. بموجب البطاقات التموينية وجاري الصرف دون أدنى معوقات في ظل توفر جميع السلع التموينية، مؤكدا على استمرار الحملات التموينية والمرور الدوري على منافذ بيع السلع التموينية ( البدالين التموينين – مشروع جمعيتي ) لضمان توافر جميع السلع والالتزام بالمواعيد المقررة خلال ايام عيد الاضحى المبارك بما يضمن حصول المواطنين على مقرراتهم التموينية.