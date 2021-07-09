وكيل تعليم بنى سويف: تعقيم وتطهير 62 لجنة قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة (صور)

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أعلنت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم في بنى سويف، اليوم الجمعة، تعقيم وتطهير لجان الثانوية العامة بمراكز المحافظة السبع وعددهم 62 لجنة قبل انطلاق الامتحانات غدا السبت حفاظاً على صحة الطلاب.

وأوضحت سهام في تصريحات صحفية، أن حملات التطهير تتم على أعلى مستوى حرصًا على سلامة الطلاب وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى توافر مواد التعقيم وأدوات النظافة الشخصية داخل المدارس، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان والمرور من على بوابات التعقيم، إلى جانب تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف للتأكد من جاهزية اللجان ودعمها بكافة المستلزمات اللازمة، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لتشرف على أعمال وإجراءات تجهيز مقرات اللجان ومتابعة سير الامتحانات وتجهيز استراحات المراقبين ورؤساء اللجان.

وذلك بجانب تأمين اللجان ومحيطها بالتعاون مع الجهات الأمنية ،والتنسيق مع الكهرباء لتأمين عدم انقطاع التيار أثناء الامتحان، وتوفير المواد البترولية اللازمة للسيارات من بنزين وسولار بالتعاون مع التموين، فضلًا عن التنسيق مع الصحة والإسعاف للتواجد للتعامل مع أية مواقف طارئة.