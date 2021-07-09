مناقشة «الإرهاب والتطرف» بثقافة بني سويف

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عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة بني سويف التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة الفنان جلال عثمان مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، محاضرة عن «الإرهاب والتطرف» بمكتبة منشأة عاصم، تناول خلالها مسؤول النشاط تعريف التطرف بأنه تبني أو التمسك بأفكار أو معتقدات متشددة.

يعد الإرهاب نوع من العنف السياسي حيث يتضمن الاستهداف العمدي للمدنيين ويميز بين الضحايا المباشرين والجمهور الذي يود أن يؤثر عليه، كما نظمت مكتبة طنسا بني مالو محاضرة حول «اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة» ومشاركتهم في العمل ألقاها حسناء ابراهيم، بينما قدمت مكتبة النادي الرياضي حلقة نقاشية عن «التفكك الأسري» حيث عرف مسؤول النشاط التفكك الأسري وأنه من أكثر المشاكل الاجتماعية الخطيرة، إذا يؤثر على المجتمع ككل، كما قام بشرح بعض أسبابه.

نظم بيت ثقافة اهناسيا المدينة محاضرة بعنوان «الماء سر الحياة» ألقتها رانيا على طه التي تحدثت عن أهمية الماء، وأنه ذكر في القرآن الكريم في سورة الأنبياء «وجعلنا من الماء كل شي حي»، وثبت علمياً أهمية الماء في تنظيم حرارة الجسم، وأنه يجب تناول الماء بكميات كافيه لتنشيط وظائف الكلى وغيرها من الفوائد الكثيرة والعديدة، بالإضافة إلى أمسية شعرية تضمنت عدة قصائد للشعراء منصور النويري، عمر رسمي، وأحمد طه، ونفذ قصر ثقافة ببا ورشة رسم باستخدام الألوان الفلوماستر والخشب احتفالا بعيد الأضحى، بينما قدم بيت ثقافة ابو صير الملق ورشة فنون تشكيلية ألعاب بالفوم.

فيما عقد قصر ثقافة شرق النيل الصالون الثقافى بجانب اللقاء الخاص نادي الأدب تحت التأسيس، بالإضافة لورشة رسم باستخدام الألوان الفلوماستر، كذلك عقد بيت ثقافة الفشن أمسية شعرية لشعراء الفشن وببا وهم أحمد جلال، شريف صلاح وتم إلقاء مجموعة قصائد متنوعة.