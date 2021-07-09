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ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem

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ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem

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ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 غدا السبت 10 يوليو ، ويستمر حتى الثانى من شهر أغسطس القادم ، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية غدا مادة اللغة العربية.

وفيما يلى جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem

  • الأحد 11 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم اللغة الإنجليزية )10 صباحا : 1 ظهر(
  • الثلاثاء 13 يوليو 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الإنجليزية ) 10 صباحا : 11:30 صباحا.(
  • الخميس 15 يوليو 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة العربية ) 10 صباحا : 12 ظهرا (+ مقاييس المفاهيم اللغة العربية ) 12:30 ظهرا : 1:30 ظهرا(
  • الأحد 18 يوليو 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الأجنبية الثانية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية من 12:30 ظهرا لـ 1:30 ظهرا.

إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021.

  • الأحد 25 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الجيولوجيا ) 10 صباحا : 12 ظهرا (+ مقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية ) 10 صباحا : 12 ظهرا)
  • الثلاثاء 27 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الكيمياء ( 10 صباحا : 12 ظهرا)
  • الخميس 29 يوليو 2021: مقاييس المفاهيم الفيزياء ( 10 صباحا : 12 ظهرا)
  • الأحد 1 أغسطس 2021: مقاييس المفاهيم الأحياء ( 10 صباحا : 12 ظهرا )+ مقاييس المفاهيم الرياضيات البحتة ( 10 صباحا : 12 ظهرا)
  • الثلاثاء 3 أغسطس 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الأحياء والجيولوجيا ( 10 صباحا : 11:30 صباحا )+ اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الرياضيات ( 10 صباحا : 11:30 صباحا)
  • الخميس 5 أغسطس 2021: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء والفيزياء ( 10 صباحا : 11:30 صباحا).

المصرى اليوم

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