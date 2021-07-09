أخبار عاجلة

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا -
ضبط بانجو وأقراص مخدرة بحوزة 3 عاطلين في أسوان -
بدء تطبيق المرحلة الأولى من العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات -
خطيب العيد في بيروت: "أيّ طبقة حاكمة هذه التي ابتُلينا بها؟!" -
لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية -
«الرعاية الصحية» بالأقصر: إجراء 58 ألف جلسة غسيل كلوي للمنتفعين -
لأول مرة.. العاهل الأردني يعلن تعرض بلاده لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية -
صالح جمعة ينتظم في مران سيراميكا كليوباترا..ويعتذر للجهاز الفني -
الأهلي يتقدم على الانتاج الحربي في الشوط الاول -
البلدية النسائية تُغلق محلات مخالفة بمولات الطائف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير الزراعة يبحث مع المدير الإقليمي للايفاد بالقاهرة موقف المشروعات الممولة من المنظمة الدولية

Print
وزير الزراعة يبحث مع المدير الإقليمي للايفاد بالقاهرة موقف المشروعات الممولة من المنظمة الدولية وزير الزراعة يبحث مع المدير الإقليمي للايفاد بالقاهرة موقف المشروعات الممولة من المنظمة الدولية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى الدكتورة دينا صالح المدير الإقليمي للصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الايفاد" في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى.

وقال وزير الزراعة انه بحث معها موقف تنفيذ المشروعات الزراعية الممولة من المنظمة الدولية وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ومحمد الغزالي مدير مكتب الايفاد بالقاهرة.

واضاف «القصير» ان الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للمشروعات الثلاثة الممولة من الايفاد وهي مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل" ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري "برايم" ومشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية "برايد"٠

واوضح وزير الزراعة ان الاجتماع بحث ايضا تنسيق ترتيبات زيارة المجلس التنفيذي لمنظمة الايفاد لجمهورية العربية في اكتوبر القادم حيث تعتبر القاهرة المنصة التي تنطلق منها كل مشروعات الايفاد الى المنطقة الافريقية.

ووجه القصير الشكر للايفاد على الدعم المستمر للوزارة مشيدا بالتعاون والعلاقات التاريخية مع المنظمة الدولية في المشروعات التنموية.

من ناحيتها اعربت «صالح» عن سعادتها بالتعاون مع وزارة الزراعة وأشادت بالجدية في متابعة المشروعات وتنفيذها وتقييم الاداء خلال الفترة الاخيرة بما يتفق مع الاشتراطات والضوابط مشيرة الي إنها بحثت مع وزير الزراعة تكثيف سبل التعاون المشترك بين القاهرة والايفاد بما يخدم مصالح المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة في مصر.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بحضور أولياء أمور.. تعليم النواب تبحث شكاوى زيادة مصروفات المدارس الخاصة

بحضور أولياء أمور.. تعليم النواب تبحث شكاوى زيادة مصروفات المدارس الخاصة

وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة المنظمة للاولمبياد بطوكيو.. ويعرض التجربة المصرية

وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة المنظمة للاولمبياد بطوكيو.. ويعرض التجربة المصرية

المصري أمجد عبد الحليم يقود لاعبه أمريكية لتحقيق ذهبية «الشيش»

المصري أمجد عبد الحليم يقود لاعبه أمريكية لتحقيق ذهبية «الشيش»

بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة

بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة