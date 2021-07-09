الأهلي يحصد جائزة أفضل مؤسسة رياضية عربية في المسئولية المجتمعية (صور)

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تسلم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جائزة أفضل مؤسسة رياضية عربية في المسئولية المجتمعية التي منحها له الاتحاد العربي للثقافة الرياضية برئاسة الإعلامي أشرف محمود.

كان وفد من الاتحاد العربي برئاسة أشرف محمود، وضم كل من الدكتور أحمد سعد الشريف من الإمارات، ومحمد إسماعيل من البحرين، وعبداللطيف المتوكل من المغرب، وحسن شرارة من لبنان، والدكتورة سبأ جرار من فلسطين، وأيمن بدرة الأمين العام من مصر، قد حضر افتتاح الصالون الثقافي للنادي الأهلي وسلم الجائزة لرئيس النادي الأهلي.

و جاء قرار الاتحاد العربي على ضوء ما قام به مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب من مبادرات مجتمعية في دعم العديد من الجهات منها مستشفى سرطان الأطفال ومستشفى بهية وتكريم أبناء عدد من شهداء الجيش والشرطة، وإقامة معارض لرعاية الأسر وللتوظيف وأنشطة لأبناء دور الأيتام.

وقد أكد أشرف محمود أن الاتحاد العربي للثقافة الرياضية كان قد رصد على مدى عامين ما قام به الأهلي وتأكد أنه استطاع أن يفيد مجتمعه.

وكان النادي الأهلي قد افتتح صالونه الثقافي بعد غياب بسبب ظروف جائحة كورونا، وقد حضرها الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي ووليد مبروك رئيس اللجنة العليا للجان والمخرج الكبير خالد جلال رئيس اللجنة الثقافية.